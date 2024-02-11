نادي الأسير الفلسطيني: 6950 معتقلا بسجون الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 6950 فردا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

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وتركزت حملة الاعتقالات في محافظات الخليل وتحديدا في بلدة بيت أمر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا وطولكرم وبيت لحم.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة دهم واسعة في بلدة بيت أمر شملت تحقيقات ميدانية بحق 30 مواطنا فلسطينيا في بلدة أفرج عن غالبيتهم في وقت لاحق، فيما أبقت القوات الإسرائيلية على اعتقال ثلاثة منهم، رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT