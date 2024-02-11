عبد اللهيان: طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل منذ بدء حرب غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السبت، من لبنان، إن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة قبل 4 أشهر.

وفي ختام زيارة لبيروت، أضاف عبد اللهيان عبر مترجم خلال مؤتمر صحافي أنه "خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، حدث تبادل للرسائل بين إيران وأمريكا".

وتابع أن "واشنطن دعت طهران لأن تطالب حزب الله بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب ضد إسرائيل".

من جهة أخرى حذر أمير عبد اللهيان إسرائيل من اتخاذ أي خطوات نحو حرب أوسع نطاقا على لبنان، قائلا إن ذلك سيكون "اليوم الأخير" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن إيران ترى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة.

وكان أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق إلى جانب نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب "إيران ولبنان تؤكدان أن الحرب ليست الحل، وأننا لم نسع قط إلى توسيعها".

وأضاف أن طهران تجري محادثات مع السعودية للتوصل لحل سياسي يضع حدا للقتال في غزة.

ووصل عبد اللهيان إلى بيروت الجمعة والتقى السبت رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وممثلين لفصائل فلسطينية ورئيس البرلمان نبيه بري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه من المقرر أن يتوجه الوزير الإيراني إلى سوريا للقاء بمسؤولين كبار هناك.

المصدر: وكالات