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رئيسي: يجب طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة

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رئيسي: يجب طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة
Globallookpress
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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إلى "قطع كافة العلاقات والمعادلات الاقتصادية" مع تل أبيب.

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وقال رئيسي في خطابه في طهران بمناسبة إحیاء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية، إن "ما يحدث اليوم في غزة وفلسطين يكفي ليعرف الجميع أمريكا والكيان الصهيوني ويرى الجريمة الإنسانية الكبرى"، معتبرا أن "المدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأمريكي وبعض الدول الغربية".

وشدد رئيسي على ضرورة وقف القصف على أهل غزة في أسرع وقت ممكن، وأضاف: "ليعلم الجميع أن الكيان الصهيوني إلى زوال وأن موت هذا الكيان قد جاء. لقد حاول الغربيون جاهدين أن يجعلونا نتوقف عن الدفاع عن فلسطين بالحرب والحصار الاقتصادي.. لكن الجمهورية الإسلامية تعتقد أن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ويجب تحرير القدس".

وتابع أن "السبيل لتدمير النظام الصهيوني ومنع هذا النظام من ارتكاب جرائمه هو قطع كافة العلاقات والمعادلات الاقتصادية مع النظام الصهيوني"، مؤكدا أن "اقتراح إيران هو طرد النظام الصهيوني من الأمم المتحدة" بعد أن انتهك 400 قرار للمنظمات الدولية، حسب رئيسي.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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