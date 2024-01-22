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مراسلنا: الغارات على صنعاء هي الأعنف منذ بدء القصف الأمريكي (فيديوهات)
نيوزميكر

إيران تتوعد إسرائيل.. الرد قادم لا محالة

أخبار العالم

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ضيف حلقة "نيوزميكر" وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأسبق الدكتور علي أكبر صالحي لبرنامج نيوزميكر:

 

-  الكيان الصهيوني اغتال المستشارين العسكريين في سوريا دون أي سبب

-  إيران سترد بقوة على جرائم الكيان الصهيوني

-  قصف مركز للموساد في أربيل أوجع الكيان الصهيوني كثيرا

-  الكيان الصهیوني لم یحقق أي هدف من أهدافه في حرب غزة

-  إسرائیل الآن مهزومة لدی الرأي العام العالمي على الصعيد السیاسي

-  إسرائيل لیست في موقف يسمح لها بدخول مواجهة ضد إیران

-  إسرائیل ترغب في توریط الولایات المتحدة بحرب مع إیران لنقل أزمتها الداخلیة للخارج

-  بایدن هُزم أمام نتنیاهو وإسرائیل أضرت کثیراً بمصالح الولایات المتحدة

-  لايمكننا الاعتراف بالکیان الصهیوني أبدا حتیوإن قامت دولة فلسطینیة

-  الكيان الصهیوني یرید أن یفتح جبهة مع لبنان لإضعافه وتخریبه

-  أمين عام حزب الله حسن نصرالله يقود المعركة بدراية تامة

- السید حسن نصرالله یعرف کیف یؤثر علی المستوطنین الصهاینة

-  الحوثيون یدعمون إخوانهم في غزة ویوصلون رسالة للجميع عن قدراتهم

-  إیران لا ترغب بنقل وتوسیع جبهة غزة إلیسائر ساحات المنطقة

-  الغرب وعلیرأسه واشنطن عالق في التناقضات ونفاقه السیاسي سینکشف للجمیع

-  إیران الیوم تدعم العراق في شتیالمجالات بتأمین الغاز والکهرباء وبعض السلع

-  إیران شريك وصدیق لباكستان

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