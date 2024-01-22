إيران تتوعد إسرائيل.. الرد قادم لا محالة
ضيف حلقة "نيوزميكر" وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي.
أبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأسبق الدكتور علي أكبر صالحي لبرنامج نيوزميكر:
- الكيان الصهيوني اغتال المستشارين العسكريين في سوريا دون أي سبب
- إيران سترد بقوة على جرائم الكيان الصهيوني
- قصف مركز للموساد في أربيل أوجع الكيان الصهيوني كثيرا
- الكيان الصهیوني لم یحقق أي هدف من أهدافه في حرب غزة
- إسرائیل الآن مهزومة لدی الرأي العام العالمي على الصعيد السیاسي
- إسرائيل لیست في موقف يسمح لها بدخول مواجهة ضد إیران
- إسرائیل ترغب في توریط الولایات المتحدة بحرب مع إیران لنقل أزمتها الداخلیة للخارج
- بایدن هُزم أمام نتنیاهو وإسرائیل أضرت کثیراً بمصالح الولایات المتحدة
- لايمكننا الاعتراف بالکیان الصهیوني أبدا حتیوإن قامت دولة فلسطینیة
- الكيان الصهیوني یرید أن یفتح جبهة مع لبنان لإضعافه وتخریبه
- أمين عام حزب الله حسن نصرالله يقود المعركة بدراية تامة
- السید حسن نصرالله یعرف کیف یؤثر علی المستوطنین الصهاینة
- الحوثيون یدعمون إخوانهم في غزة ویوصلون رسالة للجميع عن قدراتهم
- إیران لا ترغب بنقل وتوسیع جبهة غزة إلیسائر ساحات المنطقة
- الغرب وعلیرأسه واشنطن عالق في التناقضات ونفاقه السیاسي سینکشف للجمیع
- إیران الیوم تدعم العراق في شتیالمجالات بتأمین الغاز والکهرباء وبعض السلع
- إیران شريك وصدیق لباكستان