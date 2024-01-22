إيران تتوعد إسرائيل.. الرد قادم لا محالة

ضيف حلقة "نيوزميكر" وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي.

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أبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأسبق الدكتور علي أكبر صالحي لبرنامج نيوزميكر:

- الكيان الصهيوني اغتال المستشارين العسكريين في سوريا دون أي سبب

- إيران سترد بقوة على جرائم الكيان الصهيوني

- قصف مركز للموساد في أربيل أوجع الكيان الصهيوني كثيرا

- الكيان الصهیوني لم یحقق أي هدف من أهدافه في حرب غزة

- إسرائیل الآن مهزومة لدی الرأي العام العالمي على الصعيد السیاسي

- إسرائيل لیست في موقف يسمح لها بدخول مواجهة ضد إیران

- إسرائیل ترغب في توریط الولایات المتحدة بحرب مع إیران لنقل أزمتها الداخلیة للخارج

- بایدن هُزم أمام نتنیاهو وإسرائیل أضرت کثیراً بمصالح الولایات المتحدة

- لايمكننا الاعتراف بالکیان الصهیوني أبدا حتیوإن قامت دولة فلسطینیة

- الكيان الصهیوني یرید أن یفتح جبهة مع لبنان لإضعافه وتخریبه

- أمين عام حزب الله حسن نصرالله يقود المعركة بدراية تامة

- السید حسن نصرالله یعرف کیف یؤثر علی المستوطنین الصهاینة

- الحوثيون یدعمون إخوانهم في غزة ویوصلون رسالة للجميع عن قدراتهم

- إیران لا ترغب بنقل وتوسیع جبهة غزة إلیسائر ساحات المنطقة

- الغرب وعلیرأسه واشنطن عالق في التناقضات ونفاقه السیاسي سینکشف للجمیع

- إیران الیوم تدعم العراق في شتیالمجالات بتأمین الغاز والکهرباء وبعض السلع

- إیران شريك وصدیق لباكستان