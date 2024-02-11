هجوم عنيف تحت قبة البرلمان المصري على "المعتوه" الأمريكي

أكد البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، اليوم الأحد، أن التحديات التي تواجه بلاده حاليا لا تستهدف القضايا الاجتماعية فقط، ولكنها تستهدف أمنها القومي.

وأضاف: "إزاء ما نمر به من تطورات خطيرة في المنطقة أعلن من هنا من مجلس النواب أننا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن أمننا القومي في مواجهة المؤامرة التي تقودها أمريكا بقيادة هذا المعتوه بايدن، الذي ادعى أن مصر منعت دخول المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة لولا تدخله".

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وقال بكري: "إن الرئيس الأمريكي يجب أن يوضع في الخانكة، هذا الرجل يسعى للتقليل من دور مصر في القضية الفلسطينية".

وكان بايدن قد أدلى بتصريحات بشأن "الحرب في غزة، ورفض فتح مصر لمعبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

كما ردت الرئاسة المصرية على تصريحات بايدن مؤكدة أن "مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط".

وأكدت الرئاسة المصرية ردا على تصريحات بايدن، عن توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية