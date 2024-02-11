سلطنة عمان تحذر من اقتحام رفح وتدعو المجتمع الدولي لدفع إسرائيل إلى وقف النار

حذرت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأحد، من اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لدفع إسرائيل إلى وقف النار وإدخال مساعدات إلى القطاع.

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وأكدت سلطنة عمان "رفضها القاطع لتوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزل النازحين من شمال القطاع جراء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وذلك في تحد سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

وحذرت سلطنة عمان "من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة".

وجددت الخارجية العمانية، مناشدتها المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة".

يأتي ذلك، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة، رغم تواصل التحذيرات من عملية مماثلة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع قناة أمريكية تبث الأحد، أنه "يعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي"، معتبرا أن "أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مطلقا، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك".

المصدر: وكالة الأنباء العمانية