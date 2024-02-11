"فتح" تدعو لتدخل دولي عاجل لمنع إسرائيل من إكمال مسلسل تدمير قطاع غزة بهجومها على رفح

أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن إسرائيل تستكمل مسلسل التدمير بعزمها الهجوم على رفح لوضع الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة الطوعية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل.

وأوضح المتحدث باسم حركة "فتح": "حكومة الاحتلال تستكمل مسلسل التدمير بنيتها الهجوم على "رفح" لوضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين : إما الموت بالقصف والجوع، أو الهجرة الطوعية من خلال حرب الإبادة التي تمارس دون توقف".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني رفض الهجرة ودفع ثمنا باهظا في وطنه والقرار هو البقاء في فلسطين".

وأكد منذر الحايك: "ندعو المجتمع الدولي للانتقال من مربع الإدانة والمطالبة إلى مربع الفعل وإرغام الاحتلال على وقف الجرائم وحرب الإبادة".

هذا وأفاد مراسلنا اليوم الأحد، بمقتل 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بقصف على منزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح، مشيرا إلى تجدد القصف المدفعي غرب وجنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

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ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بـ"تقديم خطة" شن هجوم على رفح.

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ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT