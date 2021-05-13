لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين "سيف القدس" و"حارس الأسوار" - اليوم الرابع-
أعلنت السلطات في غزة فجر الخميس عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 56 قتيلا، بينهم 14 طفلا و335 مصابا، فيما أطلقت الفصائل أكثر من 300 صاروخ جديد على إسرائيل.
- إسرائيل تعلن عن تحويل كل الرحلات المتوجهة إلى مطار تل أبيب بسبب إطلاق صواريخ
- الفصائل الفلسطينية توسع دائرة أهدافها وتصيب مناطق شمال إسرائيل
- مقتل إسرائيليين اثنين بقصف على اللد و"سرايا القدس" تعلن إطلاق 100 صاروخ جديد
- القصف يطال مقرات حكومية في غزة وإسرائيل تعلن مقتل قياديين في استخبارات "حماس"
- مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر "حماس" بالضفة الغربية
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة "بحجم كبير" أطلقت من غزة
- ممثل "الجهاد الإسلامي" بلبنان: الاتصالات المصرية في غزة لم تصل لنتيجة لأن "سقف المقاومة مرتفع"
- الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهدافه" في غزة ويعلن استهداف 500 موقع هناك
- المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تبدي قلقها إزاء مخالفات محتملة لنظام روما الأساسي خلال التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي
- مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة
- تضرر مدارس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
- "جروزاليم بوست": إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار
- جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس
- المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار المفوضية الأوروبية الرافض لتسجيل مبادرة مناهضة للتجارة مع المستوطنات غير المشروعة الواقعة في الأراضي المحتلة
- أردوغان في اتصال مع بوتين يدعو المجتمع الدولي إلى تلقين إسرائيل "درسا قويا" ويؤكد ضرورة بحث فكرة إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين
- غانتس: إسرائيل لن توقف إطلاق النار ما لم يتم إحلال الهدوء التام
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذه عملية لاغتيال قيادات كبار في "كتائب القسام" في غزة وخان يونس
- نتنياهو ينوي عقد اجتماع لـ"الكابينت" مساء اليوم ويتعهد بـ"حماية إسرائيل من - الأعداء في الداخل والمشاغبين في الخارج"
- "كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، منها مدينة ديمونا ومنصة الغاز قبالة سواحل غزة
- صافرات الإنذار تدوي في مناطق تبعد عن قطاع غزة قرابة الـ70 كيلومترا
- "كتائب القسام" تستهدف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية
- قوات إسرائيلية تقتحم منزل الناشط المقدسي راسم عبيدات بمنطقة جبل المكبر بالقدس وتعتقله
- إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في ميناء أسدود بالقرب من قاعدة سلاح البحرية، والمعجزة حالت دون سقوطه في القاعدة
- "كتائب القسام" تؤكد صحة الأنباء عن مقتل قائد لواء غزة لديها باسم عيسى وعدد من القيادات الآخرين
- نتنياهو يتوعد "حماس" بـ"ضربة لم تتخيلها"
- مراسلة RT: إسرائيل تحشد قوات برية كبيرة عند حدود قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن
- الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف التصعيد على ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين من أجل تفادي نزاع أوسع
- الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني لتفادي نزاع أوسع
- "حماس" تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط
- فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- أبو مرزوق يؤكد في اتصال مع بوغدانوف استعداد "حماس" لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل
- سلاح الجو الإسرائيلي يدمر برج الشروق في غزة
- وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعمه "الراسخ" لإسرائيل
- واشنطن ترسل مبعوثها إلى الشرق الأوسط في مساع للتهدئة
- نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية ويتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف في قطاع غزة
- كتائب القسام تقصف سديروت بـ20 صاروخا ردا على اغتيال القادة واستهداف المنشآت المدنية
- شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة قصف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
- رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة تجاه مدينتي أسدود وعسقلان
- عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة
- الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مدينة غزة وشمال القطاع
- كتائب القسام تعرض مقطعا مصورا لعملية استهداف جيب إسرائيلي شمال القطاع بصاروخ كورنيت والذي أدى لمقتل وإصابة من بداخله
- الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة
- قيادة الجيش الإسرائيلي تطلب من سكان عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر
- القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض وابلا من الصواريخ فوق تل أبيب
- العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى
- الصحة الفلسطينية: 65 شهيد من بينهم 16 طفل و5 سيدات ومسن وإصابة 365 مواطنا بجراح مختلفة
- واشنطن تعطّل مجددا بيانا عن مجلس الأمن لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين
- الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي تدين إطلاق الصواريخ على إسرائيل وقلقة إزاء سقوط ضحايا مدنيين في غزة وتدعو إسرائيل لضبط النفس
- "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد غزة
- شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل
- وسائل إعلام إسرائيلية: نقل 35 مصابا إلى المستشفى في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة
- مقتل طفل إسرائيلي متأثرا بجراحه بعد إصابة منزله في سديروت بصاروخ
- استهداف مقر الأمن الداخلي قرب وزارة التعليم شمال قطاع غزة
- داخلية غزة: الطيران الإسرائيلي دمر مبنى جهاز الأمن الداخلي شمال القطاع
- مراسلنا: غارات عنيفة شمال قطاع غزة
- الطيران الحربي يستهدف موقع اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع بغارات كثيفة
- الصحة بغزة: 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة
- "كتائب القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية
- صفارات الإنذار تدوي في كافة مناطق وسط إسرائيل والشمال حتى سهل مجدو ومرج بن عامر في بيسان
- "كتائب القسام": إصابة عدد من المباني بشكل مباشر في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون
- الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية
- الرئيس الفلسطيني يؤكد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب
- وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف
- وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية للتهدئة
- نتنياهو يتعهد باستعادة النظام في كافة المدن
- المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة جديدة من الصورايخ تجاه الأراضي المحتلة
- "كتائب القسام": قصفنا تل أبيب وأسدود برشقات صاروخية
- "كتائب القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية في غزة
- حريق كبير في بيتاح تكفا شرق تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة
- "كتائب القسام": انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا وإصابة مبنى بشكل مباشر جراء القصف القسامي لتل أبيب
- اندلاع النيران في مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن سقوط 3 صواريخ
- إسرائيل تحول الرحلات القادمة لمطار بن غوريون إلى مطار رامون تفاديا لصواريخ غزة
- زوارق القوات الإسرائيلية تطلق عدة قذائف صوب شاطئ السودانية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة
- "سرايا القدس": وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى
- "كتائب القسام" تقصف عسقلان برشقة صاروخية
- وزارة الداخلية بغزة: الطائرات الإسرائيلية دمرت مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة خان يونس بعد تدميرها مقري الجهاز في محافظتي غزة والشمال.
- المدفعية الإسرائيلية تجدد إطلاق القذائف الضوئية شرق جباليا شمال قطاع غزة
- انتشال مواطنين أحياء من عائلة المدهون بعد تدمير منزلهم في القصف الحربي على دوار مدينة الشيخ زايد
- طواقم الإسعاف تنتشل 3 جثث من منطقة الشيخ زايد جراء القصف العنيف للمنطقة
- طائرة بدون طيار تستهدف برج الرزان بصاروخ في منطقة مشروع بيت لاهيا، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي وأجهزة الشرطة تقوم بعمليات إخلاء للسكان
- الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع
- المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق رشقة صاروخية بعيدة المدى
- الطيران الحربي يقصف موقعا للمقاومة قرب وادي غزة وسط القطاع
المصدر: RT