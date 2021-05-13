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لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين "سيف القدس" و"حارس الأسوار" - اليوم الرابع-

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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أعلنت السلطات في غزة فجر الخميس عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 56 قتيلا، بينهم 14 طفلا و335 مصابا، فيما أطلقت الفصائل أكثر من 300 صاروخ جديد على إسرائيل.

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نتنياهو يتوعد "حماس" بـ"ضربة لم تتخيلها"

مراسلة RT: إسرائيل تحشد قوات برية كبيرة عند حدود قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف التصعيد على ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين من أجل تفادي نزاع أوسع

الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني لتفادي نزاع أوسع

"حماس" تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط

فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أبو مرزوق يؤكد في اتصال مع بوغدانوف استعداد "حماس" لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل

سلاح الجو الإسرائيلي يدمر برج الشروق في غزة

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واشنطن ترسل مبعوثها إلى الشرق الأوسط في مساع للتهدئة

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- رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة تجاه مدينتي أسدود وعسقلان

- عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة

- الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مدينة غزة وشمال القطاع

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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

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العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى

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واشنطن تعطّل مجددا بيانا عن مجلس الأمن لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

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- وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف

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"كتائب القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية في غزة

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- المدفعية الإسرائيلية تجدد إطلاق القذائف الضوئية شرق جباليا شمال قطاع غزة

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المصدر: RT

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