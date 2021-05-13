لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين "سيف القدس" و"حارس الأسوار" - اليوم الرابع

أعلنت السلطات في غزة فجر الخميس عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 56 قتيلا، بينهم 14 طفلا و335 مصابا، فيما أطلقت الفصائل أكثر من 300 صاروخ جديد على إسرائيل.

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- مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

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- الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

- الاتحاد الأوروبي يحث جميع أطراف التصعيد على ضبط النفس والتركيز على حماية المدنيين من أجل تفادي نزاع أوسع

- الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني لتفادي نزاع أوسع

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- نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية ويتلقى إيجازا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد سلاح الجو حول آخر الغارات التي شنها سلاح الجو على أهداف في قطاع غزة

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- العاهل السعودي يدين بشدة إجراءات إسرائيل في القدس وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى

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- وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية للتهدئة

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- "كتائب القسام": انقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا وإصابة مبنى بشكل مباشر جراء القصف القسامي لتل أبيب

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- المدفعية الإسرائيلية تجدد إطلاق القذائف الضوئية شرق جباليا شمال قطاع غزة

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- طواقم الإسعاف تنتشل 3 جثث من منطقة الشيخ زايد جراء القصف العنيف للمنطقة

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- الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع

- المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق رشقة صاروخية بعيدة المدى

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المصدر: RT