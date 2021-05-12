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بعد قتل قيادي في "كتائب القسام".. نتنياهو يتوعد "حماس" بـ"ضربة لم تتخيلها"

أخبار العالم العربي

بعد قتل قيادي في
Reuters Abir Sultan
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بعد مقتل عدد من المسؤولين في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ مزيد من الإجراءات المؤلمة إزاء الحركة.

ونقل مكتب نتنياهو على حسابه في "فيسبوك" عنه قوله اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى مستشفى في مدينة حولون، أن مقتل قائد لواء غزة في "كتائب القسام"، باسم عيسى، وعدد من القيادات الآخرين في "حماس" هو "مجرد بداية".

وتابع: "سنوجه إلى الإرهابيين ضربات لم يتخيلوها".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو في وقت لاحق من اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لبحث آخر التطورات حول غزة.

المصدر: RT

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