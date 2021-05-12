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عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

فيديوهات

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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر هدم مبنى من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب كبار مسؤولي حركة حماس إضافة إلى قصف مواقع مختلفة تستخدم كمواقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض، حسب قوله.

ونفذت إسرائيل عشرات الغارات الجوية بما فيها اثنتان استهدفتا مباني سكنية شاهقة يُعتقد أن مسلحين يختبئون فيها، وذلك تزامنا مع إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأسفر تبادل إطلاق الصواريخ عن مقتل عدد من النشطاء والمدنيين في غزة وثلاثة أشخاص على الأقل في إسرائيل.

المصدر: AP

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