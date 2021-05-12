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المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة (فيديو)
Reuters
المقاتلات الإسرائيلية تدمر برج الشروق بمدينة غزة
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أفاد مراسل RT مساء يوم الأربعاء بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت برج الشروق بمدينة غزة ودمرته.

وأفادت مصادر محلية باستهداف طائرات الاستطلاع برج "الشروق" بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أن يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل.

الجدير ذكره أن برج "الشروق" يتكون من 15 طابقا ويحتوي عددا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية.

وذكرت مواقع فلسطينية أن البرج استهدف بأربعة صواريخ، وأن إسرائيل هددت في وقت سابق اليوم باستهدافه وطالبت السكان بإخلائه.

يتبع..

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