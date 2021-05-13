بايدن: أريد رؤية انخفاض كبير في الهجمات الصاروخية خلال أعمال العنف في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يرغب في رؤية "انخفاض كبير في الهجمات الصاروخية خلال أعمال العنف في الشرق الأوسط".

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وأكد بايدن خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض أنه "لم يحدث رد فعل مبالغ فيه في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، لافتا إلى أن يتوقع "المزيد من المناقشات" بشأن خفض التصعيد، تزامنا مع إحراز تقدم في المحادثات.

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.

المصدر: وكالات