مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتهم القيادة الفلسطينية بالتسبب في التصعيد الأخير

قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن التصعيد الأخير في المنطقة سببه "حملة ملتهبة قادتها السلطة الفلسطينية".

وأوضح في رسالته أن "جولة التصعيد الأخيرة، التي سببت معاناة كبيرة للمدنيين، هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض المستمرة من قبل الفلسطينيين بقيادة أعلى مستويات السلطة الفلسطينية".

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.

المصدر: وكالات