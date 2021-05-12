الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية معقدة لقتل قيادات في جناح "حماس" العسكري

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه "عملية معقدة وفريدة من نوعها" في قطاع غزة، بهدف قتل عدد من كبار القيادات في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن تلك العملية نفذت من قبل الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في مدينتي غزة وخان يونس.

كشف النقاب: جيش الدفاع وجهاز الشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من #محمد_الضيف. تفاصيلهم ستنشر لاحقًا #حماس_تحت_القصفpic.twitter.com/dBiAD1yz6A — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

وأكد المتحدث أن هؤلاء القيادات الذين قتلوا خلال العملية يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لـ"حماس" ومقربين من القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.

المصدر: RT