الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي" يعلن قصفه منصة لـ"القبة الحديدية"

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عن شنها هجوما صاروخيا مكثفا على بطارية لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي.

وأكدت "سرايا القدس" على موقعها الإلكتروني أنها "استهدفت منصة القبة الحديدية في منطقة نير اسحاق في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة بعدة صليات صاروخية مكثفة ومركزة".

ويأتي على على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة وإطلاق نحو 1.5 ألف صاروخ من القطاع عبر حدودها منذ الاثنين الماضي.

المصدر: RT