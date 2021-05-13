الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلات اليوم من وإلى تل أبيب

ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب اليوم الخميس، لتكون أحدث شركة طيران دولية تتجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الصراع هناك.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب".

هذا وأعلنت بعض شركات الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إنها ألغت الرحلات من شيكاغو ومدينة نيويارك بولاية نيو جيرسي إلى تل أبيب يوم 11 مايو، ومن سان فرنسيسكو ونيويارك إلى تل أبيب يوم 12 مايو.

من جهتها، أعلنت "دلتا إيرلاينز" أنها ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب المقررة بين 11 و13 مايو، ولم تحدد بعد موعد استئناف الرحلات.

كما أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

المصدر: "رويترز" + RT