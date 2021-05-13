مستوطنون إسرائيليون يدعون لمهاجمة الفلسطينيين في مدينة اللد (صور)

دعا مستوطنون إسرائيليون، عبر مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تجمعات لمهاجمة السكان الفلسطينيين في مدينة اللد داخل الخط الأخضر.

وجاءت دعوات التحريض هذه في قنوات خاصة على تطبيق "تلغرام"، وفق ما أظهرته صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يأتي هذا التحريض تزامنا مع تداول مقاطع فيديو تظهر مستوطنين في اللد وهم بصدد تعبئة زجاجات البنزين من إحدى محطات الوقود، وسط تخوفات من حرق سيارات الفلسطينيين.

يذكر أنه سيتم فرض حظر التجول على المدينة بعد الساعة الثامنة مساء، عملا بأنظمة الطوارئ التي أعلنها رئيس البلدية.

المصدر: RT