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جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس

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جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس
Reuters
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس، معربا عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين.

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ودعا جونسون اليوم الأربعاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.

وقال عبر "تويتر": "تشعر المملكة المتحدة بقلق عميق إزاء العنف المتزايد وسقوط ضحايا مدنيين ونريد أن نرى تهدئة عاجلة للتوترات".

المصدر: RT

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