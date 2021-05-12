جونسون يحث إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس

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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إسرائيل والفلسطينيين على ضبط النفس، معربا عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين.

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ودعا جونسون اليوم الأربعاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية.

وقال عبر "تويتر": "تشعر المملكة المتحدة بقلق عميق إزاء العنف المتزايد وسقوط ضحايا مدنيين ونريد أن نرى تهدئة عاجلة للتوترات".

I am urging Israel and the Palestinians to step back from the brink and for both sides to show restraint. The UK is deeply concerned by the growing violence and civilian casualties and we want to see an urgent de-escalation of tensions. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 12, 2021

المصدر: RT