"جروزاليم بوست": إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

أكد مسؤول إسرائيلي كبير الثلاثاء، أن إسرائيل لن تتفاوض على وقف لإطلاق النار قبل أن تدفع "حماس ثمن" هجماتها، حسبما ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست".

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ونقلت الصحيفة عن المسؤول دون أن تذكر اسمه، أنه قال: "أطلقت حماس مجموعة من الصواريخ، وبعد ذلك يريدون بالطبع وقف إطلاق النار. وهذا مثالي بالنسبة لهم، إذ لن يتعين عليهم دفع ثمن استهداف القدس ثم إطلاق 500 صاروخ".

وأضاف: "سيكون هناك وقف لإطلاق النار عندما نكون نحن مستعدين لذلك".

ولم يؤكد أو ينف المسؤول ما ورد في تقرير للقناة 12 ومفاده أن إسرائيل رفضت عرضا مصريا للتفاوض على وقف إطلاق النار، أو إن كانت القاهرة قدمت مثل هذا العرض أصلا.

من جهة أخرى، كشف ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن "الاتصالات المصرية في غزة لم تصل إلى نتيجة، لأن السقف مرتفع هذه المرة"، مؤكدا استعداد "فصائل المقاومة" لكل السيناريوهات.

المصدر: "جيروزاليم بوست"