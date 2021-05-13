الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مكاتب استخبارات "حماس" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه شن غارات على مجموعة من أهداف مهمة تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" صباح اليوم أن طائرات حربية تابعة للجيش قصفت مكاتب الاستخبارات العسكرية التابعة لـ"حماس" في حي الرمال بغزة، مضيفا أن الجيش يواصل غاراته المكثفة في جميع أنحاء قطاع غزة.

أغارت مقاتلات حربية وطائرات اخرى قبل قليل على مكاتب الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في حي #الرمال في مدينة #غزة.

يواصل جيش الدفاع غاراته المكثفة في جميع أنحاء قطاع غزة pic.twitter.com/KpH8ZHiG9e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2021

كما أفاد أدرعي بأن الجيش الإسرائيلي قصف ودمر ثلاث خلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أن غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة استمرت طيلة الليلة الماضية وضربت مجموعة من الأهداف، بما فيها سبع مؤسسات حكومية تابعة لـ"حماس" منها ثلاثة أهداف تابعة لمنظومة الأمن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخانيونس، بالاضافة الى مكتب قائد الأمن الداخلي.

دخلت بنك الأهداف الليلة مجموعة جديدة من الأهداف: مؤسسات حكومية تابعة لحماس حيث استهدفنا 7 مواقع من بينها 3 أهداف تابعة لمنظومة الامن الداخلي في حي الرمال وبيت لاهيا وخانيونس بالاضافة الى مكتب قائد الأمن الداخلي. كما قصفنا فرعيْن للبنك الاسلامي الوطني التابع لحماس #حماس_تحت_القصفpic.twitter.com/BzUPxMAlgN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2021

كما أكد أدرعي قصف الجيش الإسرائيلي فرعين للبنك الإسلامي الوطني التابع لـ"حماس"، زاعما توجيه "ضربة قوية" لمنظومة تصنيع الأسلحة لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي".

المصدر: RT