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الجيش الإسرائيلي يتبنى اليوم خططا للتدخل البري في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يتبنى اليوم خططا للتدخل البري في غزة
Reuters Ronen Zvulun
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أكد الجيش الإسرائيلي أن قيادته ستتبنى اليوم الخميس خططا لتنفيذ عملية برية محتملة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان قوله إن مجموعة من الخطط بشأن التدخل البري المحتمل في القطاع ستُعرض في وقت لاحق من اليوم على هيئة الأركان العامة للمصادقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط التي وضعتها فرقة غزة والقيادة الجنوبية التابعتان للجيش الإسرائيلي قد تحال لاحقا إلى القيادة السياسية للدولة كي تنظر فيها.

وحشدت إسرائيل مؤخرا قوات إضافية عند حدود قطاع غزة، وسط الجولة الجديدة من التصعيد العسكرية حوله، لكن لم يتم تبني قرار حتى الآن بشأن ما إذا كانت الدولة العبرية ستمضي قدما في شن حملة برية جديدة هناك.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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