مراسلة RT: إسرائيل تحشد قوات برية كبيرة عند حدود قطاع غزة

أكدت مراسلة RT أن إسرائيل حشدت قوات عسكرية برية كبيرة عند حدود قطاع غزة، على خلفية الجولة الحالية من التصعيد حوله.

وأكدت مراسلتنا أن هذه التعزيزات تشمل فرقة مشاة وفرقة مدرعات ودبابات وبطاريات من منظومة "القبة الحديدية"، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة..

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم أن بلاده لا تخطط حاليا لوقف عمليتها الجديدة ضد قطاع غزة التي أطلق عليها اسم "حارس الأسوار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن قتله عددا من القيادات البارزين في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

في المقابل، أكدت "كتائب القسام" إطلاقها عشرات الصواريخ الجديدة على أهداف إسرائيلية، منها مدينة ديمونا التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي، ومنصة استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل القطاع.

المصدر: RT