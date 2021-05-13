"كتائب القسام" تتوعد الجيش الإسرائيلي بـ"دروس قاسية" في حال توغل بريا في قطاع غزة

حذر الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، من أن أي توغل بري ينفذه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة سيواجَه برد قاس.

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وفي رده على التلويح الإسرائيلي بشن حملة برية في القطاع، قال أبو عبيدة إن "أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو، ونحن جاهزون لتلقينه دروسا قاسية بعون الله".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن قيادته ستتبنى اليوم الخميس خططا لتنفيذ عملية برية محتملة في قطاع غزة.

وحشدت إسرائيل مؤخرا قوات إضافية عند حدود قطاع غزة، وسط الجولة الجديدة من التصعيد العسكري حوله، لكن لم يتم تبني قرار حتى الآن بشأن المضي قدما في شن حملة برية جديدة عل القطاع الفلسطيني.

المصدر: RT