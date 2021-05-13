نتنياهو: قررنا تشديد هجماتنا ضد "حماس" وسنوجه إليها ضربات لم تتوقعها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته قررت تشديد عمليتها العسكرية في قطاع غزة ضد حركة "حماس" الفلسطينية، متوعدا إياها بـ"ضربات لم تتوقعها".

وقال نتنياهو عقب جلسة لتقييم الموقف عقدها اليوم الخميس في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، منهم وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات: "خلاصة الجلسة مفادها تشديد الهجمات وتعزيز وتيرتها.. ستتكبد "حماس" ضربات لم تتوقعها".

وخاطب نتنياهو الإسرائيليين، مؤكدا أن هذا الأمر سيقتضي منهم "صبرا وبعض العطاء من طرفهم"، وحثهم على الانصياع الصارم للتعليمات الصادرة عن الجيش بخصوص القصف الصاروخي المتواصل من غزة.

وتابع: "لدينا طريق يجب قطعه، وسنقوم بذلك سويا بمسؤولية، ومع الدعم الكامل للغارات التي يشنها الجيش حاليا وسيشنها لاحقا".

يتبع..