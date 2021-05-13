غانتس: لا سقف زمنيا لعمليتنا في غزة وسنواصل توجيه الضربات حتى ضمان هدوء طويل الأمد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الدولة العبرية تعتزم مواصلة عمليتها العسكرية الحالية في قطاع غزة حتى "ضمان هدوء طويل الأمد".

وقال غانتس اليوم الخميس، خلال زيارة إلى قاعدة سلاح الجوء في المحيم، إنه ليس لدى إسرائيل سقف زمني محدد للعملية التي أطلقت عليها اسم "حارس الأسوار" وتوجد لديها كثير من الأهداف التي يمكن ضربها في قطاع غزة.

وتابع: "سيواصل الجيش توجيه الضربات إلى قطاع غزة حتى التوصل الى وقف لإطلاق النار وضمان هدوء طويل الامد".

المصدر: RT