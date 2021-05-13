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لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى

أخبار العالم

لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى
Reuters
غزة
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قال يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الخميس، إن ما يحدث الآن في المنطقة هو فقدان للسيطرة، مشددا على أن بنيامين نتنياهو قاد البلاد إلى الفوضى.

وأضاف لابيد في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثيري الشغب اليهود والعرب أعلنوا الحرب على إسرائيل وليس هناك من جواب. لا حكومة ولا شرطة ولا قيادة".

وتابع: "هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها المواطنون الصالحون إلى تحمل مسؤولية بعضهم البعض".

المصدر: RT

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