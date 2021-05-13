لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى

قال يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الخميس، إن ما يحدث الآن في المنطقة هو فقدان للسيطرة، مشددا على أن بنيامين نتنياهو قاد البلاد إلى الفوضى.

وأضاف لابيد في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثيري الشغب اليهود والعرب أعلنوا الحرب على إسرائيل وليس هناك من جواب. لا حكومة ولا شرطة ولا قيادة".

وتابع: "هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها المواطنون الصالحون إلى تحمل مسؤولية بعضهم البعض".

מה שאנו רואים עכשיו זה אובדן שליטה גמור. נתניהו הוביל אותנו לאנרכיה. פורעים יהודים וערבים הכריזו מלחמה על ישראל ואין מענה. אין ממשלה, אין משטרה, אין מנהיגות. זה הרגע שבו אזרחים טובים צריכים לקחת אחריות אחד על השני. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 12, 2021

المصدر: RT