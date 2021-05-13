إسرائيل.. اعتقالات واسعة على خلفية اضطرابات متواصلة بين الفلسطينيين واليهود

لا تزال عدد من المدن الإسرائيلية تشهد احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان" اليوم الخميس بأن الشرطة اعتقلت حتى الآن نحو 370 شخصا بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر وأصيب خلالها 36 من أفرادها بجروح طفيفة.

ولا تزال مدينة اللد بجنوب شرقي تل أبيب بين أكبر بؤر التوتر الاجتماعي في إسرائيل، على الرغم من فرض السلطات حظر التجوال الليلي في المدينة أمس.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت خلال الليلة الماضية 36 مشتبها فيهم "بالتورط في أعمال الشغب" في المدينة، فيما حصلت مراسلة RT في إسرائيل على لقطات توثق مواجهات في اللد باستخدام أسلحة نارية.

كما أكدت سلطات اللد أن مهاجما مجهولا طعن صباح اليوم بسكين مواطنا يهوديا وفر من موقع الحادث، فيما نقل الجريح إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة الخطورة.

كما أكدت "مكان" أن الاضطرابات استمرت طيلة الليل الماضي في مدن أخرى، بما في ذلك بات يام حيث اعتدى عشرات اليهود بالضرب على سائق سيارة فلسطيني، وتوصف حالته بالخطيرة.

وفي مدينة أم الفحم، أصيب أحد أفراد حرس الحدود بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار، ومنع عدد من السكان سيارة إسعاف من الوصول اليه، كما رشق المحتجون مجموعة من الشرطيين بزجاجة حارقة.

في غضون ذلك، شهدت مدينة عكا شجارا بين فلسطينيين ويهود أصيب خلاله مواطن يهودي في سن 30 عاما بجروح بالغة الخطورة نتيجة لإلقاء الحجارة عليه وضربه بالعصي، حسبما ذكر "مكان".

وأكد موقع MIGnews أن محتجين في عكا أحرقوا فندقا تابعا ليهود، مشيرا إلى أن النيران امتدت إلى مبان محيطة.

وفي مدينة القدس، أصيب شاب فلسطيني في سن 25 عاما بجروح متوسعة بعد تعرضه للطعن على أيدي يهود.

في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة عن اعتقال خمسة مشتبه فيهم بمهاجمة يهودي أرثوذكسي قرب باب العامود.

وتعرض جندي في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث للهجوم من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين وسط القدس، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث، حسب "مكان".

كما تم اعتقال 36 على خلفية اشتباكات اندلعت في جسر الزرقاء ووادي عارة والخضيرة.

وفي طمرة، هاجم عدد من اليهود عن طريق الخطأ يهوديا في سن 50 عاما وأصابوه بجروح متوسطة.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أعمال شغب اندلعت أيضا في مدينة طبريا، حيث هاجم متطرفون يهود مواطنا فلسطينيا وأصابوه بجروح خفيفة، كما أصيب شرطي وصل إلى موقع الحادث، وقررت السلطات المحلية إغلاق شواطئ المدينة على خلفية الاضطرابات.

في هذا السياق، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم أمرا يقضي بتجنيد عشر سرايا إضافية من حرس الحدود في خدمة الاحتياط لتعزيز قوات الشرطة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + نوفوستي