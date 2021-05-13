 
مباشر
عاجل
مراسل RT: "كتائب القسام" تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى

صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل على خلفية هجوم صاروخي مكثف من غزة

أخبار العالم العربي

صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل على خلفية هجوم صاروخي مكثف من غزة
Reuters Ronen Zvulun
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qe12

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب على خلفية هجمات صاروخية متواصلة من قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا في سماء تل أبيب.

كما نشر في الإنترنت مقطع فيديو آخر يظهر لحظة سقوط قذيفة في البحر على مقربة من سواحل مدينة بات يام.

وأكدت مراسلة RT في إسرائيل سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مدن وسط إسرائيل، منها بيت شيمش غربي القدس.

بدورها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة بئر السبع ومدن أخرى، على خلفية إطلاق رشقة كبيرة جديدة من الصواريخ صوب وسط إسرائيل.

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) عن قصفها تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

وذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى، فيما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية صحة هذه الأنباء وأفادت بأن عددا من هذه الصواريخ سقط في وسط البلاد.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل + القناة الـ12

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا