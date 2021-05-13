صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل على خلفية هجوم صاروخي مكثف من غزة

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب على خلفية هجمات صاروخية متواصلة من قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا في سماء تل أبيب.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv🚨 pic.twitter.com/zD54XWg8tC — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

كما نشر في الإنترنت مقطع فيديو آخر يظهر لحظة سقوط قذيفة في البحر على مقربة من سواحل مدينة بات يام.

وأكدت مراسلة RT في إسرائيل سماع دوي صفارات الإنذار في مختلف مدن وسط إسرائيل، منها بيت شيمش غربي القدس.

بدورها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة بئر السبع ومدن أخرى، على خلفية إطلاق رشقة كبيرة جديدة من الصواريخ صوب وسط إسرائيل.

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) عن قصفها تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

وذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ تجاه بئر السبع وغوش دان وتل أبيب الكبرى، فيما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية صحة هذه الأنباء وأفادت بأن عددا من هذه الصواريخ سقط في وسط البلاد.

בתוך דקות: כ-100 רקטות לגוש דן, השפלה ובאר שבע; 8 יירוטים במרכז הארץ, נבדק דיווח על נפילות באזור המרכז | עדכונים שוטפיםhttps://t.co/VRRHMYLbhc

צילום: רחים קטיב, פלאש 90 pic.twitter.com/0kORfhN3KN — החדשות - N12 (@N12News) May 13, 2021

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل + القناة الـ12