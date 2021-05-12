نتنياهو قبل عقد "الكابينت": نحمي إسرائيل من الأعداء في الخارج والمشاغبين في الداخل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لبحث "التطورات الصعبة" التي حصلت في الأيام الأخيرة.

وأكد نتنياهو، خلال زيارة لتقييم الوضع في مدينة عكا التي شهدت الليلة الماضية اضطرابات على خلفية التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، أن الكابينت سيناقش خاصة استهداف عربة تابعة للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أحد جنودها على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن هناك "سلسلة أحداث مرتبطة ببعضها البعض"، مضيفا: "نستخدم قوتنا بالكامل لحماية الدولة من الأعداء في الخارج والمشاغبين في الداخل".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل