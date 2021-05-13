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الصحة في غزة: وصول جثامين عدد من المواطنين للمستشفى وشبهات بتعرضهم لاستنشاق غاز سام

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الصحة في غزة: وصول جثامين عدد من المواطنين للمستشفى وشبهات بتعرضهم لاستنشاق غاز سام
Reuters
مستشفى في غزة، أرشيف
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نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة الفلسطينية جثامين عدد من المواطنين نتيجة إصابتهم بحالات اختناق وسط شبهات بتعرضهم لاستنشاق غاز سام، حسبما أفاد مراسلنا.

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وقالت وزارة الصحة في غزة، إن جثامين مجموعة من المواطنين وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، ومن خلال المعانية للطب الشرعي تبين أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة.

وأشارت الصحة إلى أنه تم أخذ العينات لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

المصدر: RT

 

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