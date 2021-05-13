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ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 67 شخصا

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ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 67 شخصا
AFP
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نقلت وكالة أنباء رويترز عن وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى نتيجة الضربات الإسرائيلية على القطاع ارتفع  إلى 67 شخصا، من بينهم 17 طفلا.

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وأفيد أيضا بإصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم من ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

واشتد في الآونة الأخيرة  تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

المصدر: iz.ru

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