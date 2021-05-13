مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة غرب مدينة غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة.

وتظهر أعمدة دخان تتصاعد جراء القصف، وتُسمع أصوات انفجارات تهز مناطق غرب المدينة.

وتتزامن هذه التطورات مع تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، اليوم الخميس، أن الجيش وافق على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة، لكن لم تتم الموافقة بعد على التنفيذ.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 83 قتيلا بينهم 17 طفلا و7 سيدات.

المصدر: RT + معا