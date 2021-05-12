مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر "حماس" بالضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، فجر الأربعاء، طالت قيادات ونشطاء من حركة "حماس" في الضفة الغربية، وتحدثت مراسلتنا عن مقتل فلسطيني خلال عمليات اقتحام شمال الضفة الغربية.

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وأفادت المراسلة، بمقتل فلسطيني في طوباس خلال عمليات اقتحام نفذها الجيش شمال الضفة الغربية.

ويأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وفي شأن حملة الاعتقالات، قالت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلا عن شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت القيادي في حماس، ياسر البردساوي.

وأضاف الشهود أن القوات اعتقلت الناشط في الحركة محمد عصيدة من بلدة تل القريبة من نابلس. وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوة عسكرية القيادي في "حماس"، سامح عفانة، بعد تفتيش منزله، وفق الشهود.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من نشطاء الحركة في المدينتين، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك، في ظل تصعيد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: RT + معا

يافا ستيتي - الضفة الغربية