الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الأربعاء إن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد سكان المنطقة بأن القتيل هو حسين الطيطي (26 عاما) من أهل المخيم.

والطيطي هو القتيل الثاني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال ساعات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان سابق أن مواطنا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول ملابسات الحادثين.

المصدر: وكالات