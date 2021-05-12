منها ديمونا ومنصة غاز.. "كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوما صاروخيا موسعا جديدا على أهداف في إسرائيل عبر حدود قطاع غزة.

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخا على مدينة ديمونا جنوب إسرائيل التي يقع في محيطها المفاعل النووي الإسرائيلي الرئيسي.

كما ذكرت "الكتائب" أنها شنت هجوما بـ50 صاروخا على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى استهدافها برشقة صاروخية منصة الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل غزة.

علاوة على ذلك، أشارت "كتائب القسام" إلى إطلاقها حتى الآن 20 صاروخا على حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان و110 صواريخ على منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون، بالإضافة إلى أكثر من 100 صاروخ على بئر السبع.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رشقات صواريخ جديدة أطلقت من غزة على مناطق إسرائيلية مختلفة، منها بلدة غديرا ومدينتا أسدود وعسقلان ومستوطنات واقعة في غلاف غزة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في هذه المناطق دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إطلاق صافرات الإنذار في ديمونا وبئر السبع أيضا.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل