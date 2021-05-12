مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بقذيفة مضادة للدروع في غلاف غزة

قتل إسرائيلي وأصيب آخران بجراح بالغة بعدما تم استهدافهم صباح اليوم الأربعاء، بقذيفة صاروخية مضادة للدروع أطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعدما أفادت تقارير أولية بإصابة شخصين بجروح بالغة الخطورة وآخر بجروح خطيرة باستهدف صاروخ مضاد للدروع سيارة جيب بمحاذاة السياج الفاصل مع غزة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر طبية نبأ وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

ويبقى أحد المصابين في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة، حسب تقارير.

وأكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شمال غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية