كتائب الناصر صلاح الدين: تهديدات العدو بحرب برية على قطاع غزة لن نقابلها إلا بالحديد والنار

قالت "كتائب الناصر صلاح الدين"، في بيان عسكري، إن "تهديدات العدو بالقيام بحرب برية على قطاع غزة، لن نقابلها إلا بالحديد والنار، وستكون غزة مقبرة لهم لن يخرجوا منها كما دخلوا".

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، إن "الدخول لغزة ليست نزهة، وعلى الاحتلال أن يجهز الأكفان لجنوده، ويزيد من أسراه لدى المقاومة".

وقالت إن "المقاومة التي مرغت أنف العدو في تل أبيب والقدس واللد ستنهي أسطورة جيش الإرهاب الصهيوني".

وتتزامن هذه التصريحات مع تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش وافق على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة، لكن لم تتم الموافقة بعد على التنفيذ.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 83 قتيلا بينهم 17 طفلا و7 سيدات.

المصدر: RT