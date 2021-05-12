 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
Reuters Ammar Awad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdsj

أطلق عناصر للجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء الرصاص على شاب فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكر الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن جنوده تمكنوا من "تحييد المهاجم" المزعوم الذي حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز للجيش.

وأكدت مراسلة RT في الضفة الغربية أن الحادث وقع عند مدخل شارع الشهداء في الخليل.

وحسب تقارير إعلامية عبرية، أشهر الشاب سكينا أمام الحاجز وحاول طعن الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك، وتمت إصابته بجروح متوسطة الخطورة دون وقوع إصابات بين العسكريين.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشاب المصاب أجلي من الموقع على متن سيارة إسعاف.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا