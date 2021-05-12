الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أطلق عناصر للجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء الرصاص على شاب فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكر الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن جنوده تمكنوا من "تحييد المهاجم" المزعوم الذي حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز للجيش.

وأكدت مراسلة RT في الضفة الغربية أن الحادث وقع عند مدخل شارع الشهداء في الخليل.

وحسب تقارير إعلامية عبرية، أشهر الشاب سكينا أمام الحاجز وحاول طعن الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك، وتمت إصابته بجروح متوسطة الخطورة دون وقوع إصابات بين العسكريين.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشاب المصاب أجلي من الموقع على متن سيارة إسعاف.

المصدر: RT + وكالات