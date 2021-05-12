مقتل إسرائيليين اثنين بقصف على اللد و"سرايا القدس" تعلن إطلاق 100 صاروخ جديد

لقي إسرائيليان اثنان مصرعهما وأصيب آخرون بموجة قصف صاروخي كبرى تعرضت لها مناطق جنوب ووسط إسرائيل فجر اليوم الأربعاء.

وحسب تقارير إسرائيلية، فقد قتل أب (40 عاما) وابنته (16 عاما) إثر سقوط صاروخ على سيارتهما في اللد، ليرتفع بذلك عدد الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية المواجهة الأخيرة إلى خمسة.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

وفي تل أبيب أصيب إسرائيلي (80 عاما) على ما يبدو بنوبة قلبية خلال مسارعته للوصول إلى أحد الملاجئ العامة، بعد أن أطلقت صافرات الإنذار في المدينة، ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وفي منطقة "يهود" شرق تل أبيب دمر صاروخ منزلا، دون أن تقع إصابات نتيجة لتواجد سكانه في الملاجئ.

House took a direct rocket hit in Yehud, family was in bomb shelter, no injuries. pic.twitter.com/tzPmm04xvd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

ووردت تقارير عن سقوط صواريخ أو شظايا في مناطق مختلفة من إسرائيل بينها بني برك ويافا واللد والرملة، ويهود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سكان البلاد قضوا ليلتهم في الملاجئ، في ليلة غير اعتيادية لم تتوقف خلالها صافرات الإنذار.

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وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق منذ بداية الموجة مساء الاثنين.

وأعلنت "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها وجهت في الساعة الخامسة صباح اليوم 100 صاروخ على إسرائيل "ردا على استهداف المباني والمدنيين"، متوعدة بأن "القادم أعظم".

وفي وقت سابق فجر اليوم أعلنت "كتائب القسام" أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ210 صواريخ لبئر السبع وتل أبيب ومطار بن غوريون ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.

المصدر: وكالات