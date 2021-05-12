"كتائب القسام" توجه ضربة صاروخية كبيرة بـ210 صواريخ ردا على استهداف الأبراج السكنية

قالت "كتائب القسام" فجر يوم الأربعاء إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لبئر السبع ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية في غزة.

وأضافت الكتائب أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون بـ110 صواريخ ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

كما أطلق "كتائب القسام" رشقة جديدة من الصواريخ الثقيلة تجاه الأراضي المحتلة.

هذا، ووجهت الكتائب رسالة إلى السلطات الإسرائيلية قالت فيها: "إن عدتم عدنا".

وأفاد مراسل RT بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب، والنقب، وبئر السبع، وجوش دان، والساحل وهشارون.

وأشارت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان إلى أن دوي انفجارات سمع في تل أبيب.

المصدر: وكالات