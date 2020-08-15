الولايات المتحدة تتعهد للبنان بدعم مالي مستمر في حال التزمت حكومته بالإصلاحات

أكد ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي اليوم السبت، أن بلاده تتعهد لحكومة لبنان بدعم مالي مستمر في حال التزمت الأخيرة بالإصلاحات.

وقال هيل: "عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بتغيير حقيقي ستتجاوب أمريكا وشركاؤها مع الإصلاحات بدعم مالي مستمر".

وأضاف: "الحكومة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بتمويل إضافي يقدر بـ30 مليون دولار لتسهيل تدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل ومؤقت".

وشدد هيل، على أهمية تحقيق الإصلاحات في لبنان والمضي في مكافحة الفساد، معتبرا أن ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر "سيدر" والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حاليا.

تجدر الإشارة، إلى أن هيل شغل في العام 2013 منصب السفير الأمريكي في بيروت على مدى عامين.

المصدر: "رويترز"