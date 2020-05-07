أمير الكويت يهاتف الرئيس العراقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

هنأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس العراقي برهم صالح، بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وجاء في نص التهنئة، وفقا لبيان رئاسي عراقي: "يطيب لي بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس النواب، أن أعرب عن خالص التهاني، راجين لأعضائها كل التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من رقي وازدهار".

وورد فيها: "ننتهز المناسبة للتأكيد على أواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا الشقيقين، وعلى الحرص الدائم والمشترك على تطويرها وتعزيزها تحقيقا لخير ومصلحة بلدينا الشقيقين".

وأدى رئيس الحكومة المكلف في العراق مصطفى الكاظمي فجر اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت المجلس على أعضاء حكومته.

وصوت مجلس النواب العراقي الأربعاء في صالح قبول أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، رافضا مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

المصدر: RT