رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على أغلب وزراء حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ RT إن البرلمان صوت على وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية والصحة والإسكان والنقل والعدل والشباب والرياضة والعمل".

وأضاف أن "البرلمان رفض وزراء الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة".

وأشار إلى تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية".

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المصدر: RT

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