 
مباشر

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية
YouTube
جلسة تصويت البرلمان العراقي على تشكيلة الحكومة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nthe

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على أغلب وزراء حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ RT إن البرلمان صوت على وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية والصحة والإسكان والنقل والعدل والشباب والرياضة والعمل".

وأضاف أن "البرلمان رفض وزراء الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة".

وأشار إلى تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية".

إقرأ المزيد
وصول قائمة مرشحي كابينة الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها (وثيقة)
وصول قائمة مرشحي كابينة الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها (وثيقة)

المصدر: RT

إقرأ المزيد
وصول قائمة مرشحي كابينة الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها (وثيقة)
وصول قائمة مرشحي كابينة الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها (وثيقة)

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا