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العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو

أخبار العالم العربي

العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو
twitter.com/EUAmbIraq
مؤتمر صحفي لوزير التخطيط العراقي وسفير الاتحاد الأوروبي في العراق
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وقعت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشاريع اقتصادية في البلاد بقيمة 41.5 مليون يورو.

وقال وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي في مؤتمر صحفي أعقب توقيع الاتفاق، إن "محافظة البصرة تعاني من تحديات كثيرة، وتحتاج إلى مشاريع للنهوض بها".

وأضاف أن "الوزارة ستدعم هذه المحافظة، وتقف على احتياجاتها والذهاب إليها لإنجاز هذه المشاريع".

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا: "وقعنا اليوم مع وزارة التخطيط اتفاقية بمبلغ 41.5 مليون يورو من أجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة، وكذلك في بقية المدن العراقية الأخرى".

وأضاف بليكوا: "الاتفاقية تأتي استكمالا لاتفاقية وقعناها في شهر ديسمبر الماضي بالتزام الاتحاد تجاه العراق من خلال توفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية".

وأكد الدبلوماسي الأوروبي التزام المنظمة الدولية بتعهداتها في مؤتمر الكويت، مشيرا إلى أن البصرة من المدن المهمة والتي تعتبر الواجهة الاقتصادية للعراق وبالتالي فإن تطويرها شي مهم للبلاد.

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المصدر: السومرية نيوز

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