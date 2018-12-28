العراق.. تجدد التظاهرات في بغداد والبصرة للمطالبة بالخدمات

تجددت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة، جنوبي البلاد، يوم الجمعة، التظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل RT في العراق إن "العشرات من المتظاهرين خرجوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بتوفير الخدمات ومحاسبة المتهمين بالفساد".

كما طالبوا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والكشف عن حقيقة الزيارة السرية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا لقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية".

وأضاف أن "المئات من الناس تظاهروا عصر اليوم قرب مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة وسط إجراءات أمنية مشددة دفعت السلطات إلى تعزيز تواجدها حول المؤسسات الحكومية هناك".

وأشار مراسلنا إلى أن "المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تؤكد عدم نيتهم التخريب وإلحاق الضرر بمؤسسات الدولة، مطالبين بضرورة الكشف عن التحقيقات التي قالت الحكومة إنها فتحتها بشأن قتل متظاهرين خلال الأشهر الماضية".

المصدر:RT