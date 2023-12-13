آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /13.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wl73
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بايدن يتهرب من الإجابة على سؤال حول نصح كييف ببدء المفاوضات مع موسكو
- بايدن يناقش مع زيلينسكي التعاون العسكري الصناعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
- الخارجية الأمريكية: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا يمكن أن تكون واحدة من الأواخر
- بايدن: انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مسألة وقت
- ايدن: الولايات المتحدة تقترب بسرعة من فقدان القدرة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
- روبرت كيندي جونيور يعلق على زيارة زيلينسكي لواشنطن
- سؤالان غير متوقعين لبايدن وزيلينسكي بشأن أوكرانيا (فيديو)
- الكونغرس يرفض الموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا دون استراتيجية واضحة منها
- ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وبايدن
- بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار
- "نيويورك تايمز": رئيس مجلس النواب الأمريكي تجنب التقاط صورة مشتركة مع زيلينسكي