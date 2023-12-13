قال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي، إن أي مساعدة لأوكرانيا ستؤدي لإطالة معاناة نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وفي التفاصيل قال سلوتسكي إن أي مساعدة مالية لأوكرانيا ستؤدي لإطالة معاناة نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وجميع الإمدادات العسكرية الغربية هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية. وسلوتسكي رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي. وقد علق بهذا على وعد رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بتقديم حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو إلى البرلمان الأوكراني.

وكتب سلوتسكي في قناته على "تيليغرام": أن أي مساعدة مالية تقدم للنظام الأوكراني لن تؤدي إلا إلى إطالة معاناة نظام زيلينسكي. الحق بجانبنا، وجميع الإمدادات العسكرية الغربية هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

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وجاء ذلك في معرض الرد على تعهد رئيسة الوزراء الدنماركية بالحصول على موافقة البرلمان الدنماركي لتقديم حزمة المساعدات الجديدة.

وعلق النائب أيضا على تأكيد كوبنهاجن أنها تدافع عن الحرية والديمقراطية. بالقول إن كوبنهاجن قبل يوم واحد من تقديمها المساعدة لأوكرانيا، رفضت تقديم المساعدة القانونية لروسيا في إطار التحقيق في انفجار خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وبحسب سلوتسكي، هذه السياسة تمثل رعاية للإرهاب، كما أنها مؤشر على التبعية غير الصحية من جانب دول شمال اوروبا لإدارة البيت الأبيض، وعلى استعدادها لتعويض النقص المتولد بعد زيارة زيلينسكي الفاشلة إلى الولايات المتحدة، ومواصلتها التستر على الجهة التي تقف وراء تفجيرات "السيل الشمالي".

ومن المقرر تقديم طلب للحصول على موافقة البرلمان الدنماركي على تزويد أوكرانيا بمساعدات بقيمة مليار يورو، تتضمن دبابات وطائرات مسيرة في 14 ديسمبر.

المصدر: تاس