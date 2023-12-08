صرح ممثل رفيع في الاتحاد الأوروبي، أن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيدعو في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد لدعم أوكرانيا .

وقال ممثل رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل عشية اجتماع وزراء الخارجية: "ستكون المناقشة حول دعم أوكرانيا.. نحن في لحظة حاسمة الآن، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم المساعدة لأوكرانيا، وهذه أخبار سيئة، والوضع الصعب في ساحة المعركة. فمن المهم للغاية أن يُظهر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لأوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا وماليا، وستكون هذه هي رسالة بوريل الرئيسية: حان الوقت لدعم أوكرانيا في لحظة صعبة".

وشدد الدبلوماسي على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا "بغض النظر عن التطورات في الولايات المتحدة وتصرفات الإدارة الأمريكية".

وسيعقد الاجتماع الأخير لوزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي لعام 2023 في 11 ديسمبر/كانون الأول.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع

وأشار تقرير أعده معهد "كيل" للاقتصاد العالمي إلى أن التمويل الغربي لكييف منذ أغسطس وحتى أكتوبر 2023، انخفض بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: تاس +RT