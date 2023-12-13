دول الشمال تتعهد بمواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا

تعهدت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وأيسلندا بمواصلة تقديم المساعدات الشاملة لأوكرانيا، بما فيها الدعم الاقتصادي والعسكري.

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جاء ذلك في رسالة مشتركة من زعماء دول الشمال، حملت توقيع رئيس وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، ورئيس وزراء النرويج، إيوناس غار ستور، ورئيس فنلندا، ساولي نينيستو، ورئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، ورئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير، ونشرتها "فاينانشال تايمز".

وجاء في الرسالة: "ستواصل دول الشمال تقديم المساعدة الشاملة لأوكرانيا، بما في ذلك ما يتعلق بالدعم الاقتصادي والعسكري والمساعدات الإنسانية ذات الأولوية للمدنيين، وكذلك الدعم المالي، بغية إعانتها على إعادة بناء المجتمع الأوكراني عندما تسمح الظروف بذلك".

المصدر: نوفوستي