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الخارجية الأمريكية: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا يمكن أن تكون واحدة من الأواخر

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الخارجية الأمريكية: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا يمكن أن تكون واحدة من الأواخر
AFP
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كشف بيان موجه لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا الجديدة قد تصبح واحدة من أواخر الحزم إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل إضافي لاحتياجات كييف.

وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية: "ما لم يتخذ الكونغرس الأمريكي إجراء لتوفير تمويل إضافي، فستكون هذه واحدة من آخر حزم المساعدة الأمنية التي سنتمكن من تقديمها لأوكرانيا".

وكما هو مذكور في البيان، ستشمل حزمة المساعدة الحالية ذخيرة ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف مضادة للدبابات، وذخائر أسلحة صغيرة، بالإضافة إلى قطع غيار ومعدات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، تخصيص الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بمبلغ 200 مليون دولار.

وقال بايدن عقب لقائه مع زيلينسكي: "سنواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة.. لكن قدرتنا على مساعدة أوكرانيا ستتقلص من دون الحصول على تمويل إضافي من الكونغرس".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا، والتي تمت الموافقة عليها أمس تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، وذخيرة مدفعية، مؤكدا أن واشنطن لن تدير ظهرها لأوكرانيا.

المصدر: RT

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